"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

YKS sonuçları başarısızlığı gösteriyor

19 Temmuz 2022, Salı 20:49
Eğitim-Sen, 2022 YÜksek Öğretim Kurumları SINAVI sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, sonuçların eğitim sistemindeki başarısızlığa delil olduğuna dikkat çekti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 3 milyonu aşkın adayın katıldığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklama yaptı. Sınav barajının kalkması nedeniyle geçtiğimiz yıl 2,5 milyon olan aday sayısının bu yıl 3 milyonun üzerinde olduğunu belirten Eğitim-Sen YKS’ye başvurduğu halde Temel Yetenek Testine (TYT) 226 bin, Alan Yeterlilik Testine (AYT) 204 bin, Yabancı Dil Testine (YDT) 36 bin adayın girmediğini vurguladı.

İÇLER ACISI DURUM

YKS’ye giren 3 milyon adayın bir gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla ‘başarı’ göstermesi beklendiğini belirten Eğitim- Sen açıklamasında, “Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından sürekli eleştirilmektedir” dedi. YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiğinin görüldüğünü belirten Eğitim- Sen, Türkçe 40 soruda 19,358 ortalama; sosyal bilimler 20 soruda 8,653 ortalama; temel matematik 40 soruda 8,170 ortalama; fen bilimleri 20 soruda 3,937 ortalamayı hatırlattı, “YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük bölümünün en kötüde eşitlendiğini göstermektedir. Bütün alanlarda adayların büyük bölümünün 200 puan ve altında kalmış olması bu durumun ispatıdır” ifadelerini kaydetti.

‘EĞİTİMİN NİTELİKLİ OLMASI’

2022 YKS sonuçlarının eğitimde çok kötü bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini belirten Eğitim-Sen açıklamasını şu başlıklarla sürdürdü:“Eğitim sürecinin bütün aşamalarında olduğu gibi, yükseköğretim alanında da eğitimin niteliği ve akademik yeterlilikler başta olmak üzere çok sayıda sorun bulunmaktadır. Yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere rağmen üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadi ise işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre, üniversite mezunu her dört gençten birisinin işsiz olması bu tespitimizi doğrulamaktadır.”

Haber Merkezi

***

100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

Bu yıl barajın kaldırıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 96 bin 518 aday Temel Yeterlilik Testi’nde 100’den az puan aldı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Geçen yılki YKS’de 23.691 olan bu sayıdaki artış, sınava giren aday sayısındaki artışı da katlayarak 4 kattan fazla yükselmiştir” dedi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS’den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150; SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT’de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 olurken; 96 bin 518 aday da 100 puan altında kalarak TYT’den ‘sıfır çekti’.

anka - Ankara

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rapor krizi büyüyor

    İnsani geçim ücreti 6900 TL oldu

    Müslüman Şair Don Mattera vefat etti

    Çiftçinin enflasyonu da uçtu

    İnşaatta kriz derinleşti

    100 TL verginin 11 TL’si KKM’ye

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Yoğun bakımlara yatışlar başladı

    Öğretmenin ücretlisi olmaz

    YKS sonuçları başarısızlığı gösteriyor

    100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

    Google’a 370 milyon dolarlık ceza

    Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt dualarla ebediyete uğurlandı

    Mersin'de "simge'' ağaca matkapla zarar veren 3 kişi adliyeye sevk edildi

    Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı

    İngiltere'de hava sıcaklığı 42 santigrat dereceye ulaşabilir

    ABD'de New York ve New Jersey'de su baskınları meydana geldi

    Avrupa'da kuraklık alarmı

    İpotekli konut satışlarındaki ve yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış sürüyor

    'Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rapor krizi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yenikapı’dan Saraçhane’ye, 5 milyondan 5 bine...
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın iflâsının salasıdır bu!
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler-4: Ahmed bin Hanbel
    Risale-i Nur'dan

    Çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cibali Baba ve Bel’am’ın duası
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin yol haritası: Nasr Sûresi
    Raşit YÜCEL

    Bursa’da geçen zaman
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Bediüzzaman’ın demokrasi vurgusu yapanlara çağrısı: Hürriyeti ve adaleti tesis edin, istibdadı kaldırın!
    Faruk ÇAKIR

    Biden’ın havada kalan eli...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.