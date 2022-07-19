YKS sonuçları başarısızlığı gösteriyor

Eğitim-Sen, 2022 YÜksek Öğretim Kurumları SINAVI sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, sonuçların eğitim sistemindeki başarısızlığa delil olduğuna dikkat çekti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 3 milyonu aşkın adayın katıldığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklama yaptı. Sınav barajının kalkması nedeniyle geçtiğimiz yıl 2,5 milyon olan aday sayısının bu yıl 3 milyonun üzerinde olduğunu belirten Eğitim-Sen YKS’ye başvurduğu halde Temel Yetenek Testine (TYT) 226 bin, Alan Yeterlilik Testine (AYT) 204 bin, Yabancı Dil Testine (YDT) 36 bin adayın girmediğini vurguladı.

İÇLER ACISI DURUM

YKS’ye giren 3 milyon adayın bir gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla ‘başarı’ göstermesi beklendiğini belirten Eğitim- Sen açıklamasında, “Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından sürekli eleştirilmektedir” dedi. YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiğinin görüldüğünü belirten Eğitim- Sen, Türkçe 40 soruda 19,358 ortalama; sosyal bilimler 20 soruda 8,653 ortalama; temel matematik 40 soruda 8,170 ortalama; fen bilimleri 20 soruda 3,937 ortalamayı hatırlattı, “YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük bölümünün en kötüde eşitlendiğini göstermektedir. Bütün alanlarda adayların büyük bölümünün 200 puan ve altında kalmış olması bu durumun ispatıdır” ifadelerini kaydetti.

‘EĞİTİMİN NİTELİKLİ OLMASI’

2022 YKS sonuçlarının eğitimde çok kötü bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini belirten Eğitim-Sen açıklamasını şu başlıklarla sürdürdü:“Eğitim sürecinin bütün aşamalarında olduğu gibi, yükseköğretim alanında da eğitimin niteliği ve akademik yeterlilikler başta olmak üzere çok sayıda sorun bulunmaktadır. Yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere rağmen üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadi ise işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre, üniversite mezunu her dört gençten birisinin işsiz olması bu tespitimizi doğrulamaktadır.”

Haber Merkezi

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100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

Bu yıl barajın kaldırıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 96 bin 518 aday Temel Yeterlilik Testi’nde 100’den az puan aldı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Geçen yılki YKS’de 23.691 olan bu sayıdaki artış, sınava giren aday sayısındaki artışı da katlayarak 4 kattan fazla yükselmiştir” dedi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS’den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150; SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT’de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 olurken; 96 bin 518 aday da 100 puan altında kalarak TYT’den ‘sıfır çekti’.

anka - Ankara