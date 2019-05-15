1.5 milyon kişi işsiz kaldı

İŞKUR’un açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Bu da son bir yılda 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığı anlamına geliyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre kayıtlı işsizlik yüzde 59 arttı. Bu da son bir yılda 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığı anlamına geliyor. Kayıtlı işsizlik geçtiğimiz aya göre ise 9 bin 875 kişi azaldı. Bu Mart 2018’den bu yana görülen ilk düşüş oldu. İŞKUR Nisan ayı kayıtlı işsizlik sayısını açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında 4 milyon 38 bin 175 oldu. Nisan 2018’de bu sayısı 2 milyon 540 bin 108 idi. Bu da son bir yılda 1 milyon 498 bin 67 kişinin daha kayıtlı işsizler ordusuna katıldığını gösteriyor. Kayıtlı işsizlik Mart 2019’da ise 4 milyon 48 bin 50 olmuştu. Böylelikle Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının geçtiğimiz aya göre yüzde 0,2 azaldığını gösteriyor.

500 kişilik işe 18 bin başvuru

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için kent genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvurularının 10 Mayıs’ta tamamlandı. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için şehir genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi. Başvuru listelerini TTK’ye teslim ettiklerini söyleyen Demirsu, kura listeleri ve numaralarının TTK’nin internet sayfasında yayımlanacağını belirtti. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı için 23 Mayıs’ta Site Spor Salonu’nda noter tarafından kur’alar çekilecek.