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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

2. el ayakta tutacak

12 Ağustos 2019, Pazartesi 19:30
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, sıfır araç pazarında yılsonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser olduğunu söyledi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin bir açıklama yaptı. İki kez uzatılan ÖTV indirimi uygulaması nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatlarda yaşanan yüzde 10’lara varan düşüşler özellikle filo kiralama şirketlerine çok olumsuz bir şekilde yansıdığını belirterek, “Bugün gelinen noktaya baktığımızda ise, ikinci el piyasasının normal seyrine dönme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şu anda perakende satışlara baktığımızda ise sıfır otomobil fiyatlarının nispeten yüksek kalmaya başladığı görülüyor ve bu nedenle tüketiciler, tercihlerinde ikinci el araçlara yöneliyorlar. Bu noktada tüketicilerin güvene çok önem verdiğini görüyoruz” dedi.

2. ELDE SON VERİLER

Ak, şöyle devam etti: “İkinci el pazarıyla ilgili son verilerine bakıldığında da, ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını görüyoruz. İlk 6 ayda ise ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yılsonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. İkinci el pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2017 yılında 6,5 milyon adet olarak gerçekleşirken 2018 yılında bu rakamlar 6,8 milyon seviyesine ulaşmıştı. 2019 yılında ise 2018’e göre yüzde 5’lik bir daralma yaşansa da pazarın 6,5 milyon adetlerde ve 2017 yılı seviyesinde kapanmasını bekliyoruz.” 

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14 yıldır ihracatta aslan payı onun

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk yarısına ait “Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu”nu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve TÜİK Dış Ticaret verileri kaynak alınarak oluşturulan kapsamlı rapora göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,2 artarken, otomotiv endüstrisinin toplam ihracatı yüzde 6,8 azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında 15,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, toplam ihracat içerisinde yüzde 17,4 pay alarak ilk sıradaki yerini korumayı 14. yılında da sürdürdü.  Bu dönemde otomotiv ithalatı yüzde 49 azalırken, dış ticaret fazlası yüzde 60 artarak 8,7 milyar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 3,1 değerinde gerçekleşti. Otomobil dış ticaret fazlası ise 2018 yılı ilk yarısına göre yüzde 60 artarak 4,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. 

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