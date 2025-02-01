Açlık sınırı yılın ilk ayından asgarî ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının 2025 Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması (açlık sınırı) 22 bin 131 TL’ye yükselirken, gıda harcamasıyla birlikte konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları da içeren yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 28 bin 756 TL’ye ulaştı. TÜRK-İŞ’in verilerine göre, mutfak enflasyonu Ocak 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4,97, yıllık bazda ise yüzde 47,06 arttı. Yıllık ortalama rtış oranı ise yüzde 60,3 olarak hesaplandı. Haber Merkezi

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