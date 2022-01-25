Araç bakımında artış % 80’i buldu

Euromaster yedek parça ve işçilikte sunduğu 1 yıllık garanti, kaliteli hizmet anlayışı ve kullandığı orijinal ekipmanlarla sektörde büyümesini hızla sürdürüyor.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba 2021 yılını değerlendirirken, 2022 yılındaki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 12 yeni servisle toplam hizmet noktasını ülke çapında 156’ya çıkardıklarını ifade eden Penalba, 2021 yılında araç fiyatlarının yükselmesinin tüketicilerin mevcut araçlarının bakımına daha fazla önem vermesine yol açtığını belirterek; “2021 yılında araç bakım oranlarımızda yüzde 80’lik bir artış yakaladık. Bunun en temel nedenlerinden biri tüketicilerin artan araç fiyatlarından dolayı ellerindeki araçların bakımına daha fazla önem vermesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Penalba, ayrıca, “Filolarla yaptığımız iş birliklerini geliştirdik. 2021 yılında 2020’ye göre bakım oranımızı 3 katına çıkardık. Yeni yılda da 2021 yılında yakaladığımız rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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