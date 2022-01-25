"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Araç bakımında artış % 80’i buldu

25 Ocak 2022, Salı 22:59
Euromaster yedek parça ve işçilikte sunduğu 1 yıllık garanti, kaliteli hizmet anlayışı ve kullandığı orijinal ekipmanlarla sektörde büyümesini hızla sürdürüyor.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba 2021 yılını değerlendirirken, 2022 yılındaki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 12 yeni servisle toplam hizmet noktasını ülke çapında 156’ya çıkardıklarını ifade eden Penalba, 2021 yılında araç fiyatlarının yükselmesinin tüketicilerin mevcut araçlarının bakımına daha fazla önem vermesine yol açtığını belirterek; “2021 yılında araç bakım oranlarımızda yüzde 80’lik bir artış yakaladık. Bunun en temel nedenlerinden biri tüketicilerin artan araç fiyatlarından dolayı ellerindeki araçların bakımına daha fazla önem vermesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Penalba, ayrıca, “Filolarla yaptığımız iş birliklerini geliştirdik. 2021 yılında 2020’ye göre bakım oranımızı 3 katına çıkardık. Yeni yılda da 2021 yılında yakaladığımız rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.         

İstanbul - Aslan Özdemir 

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz

    Pandora’nın kutusu açılır

    İlaç yokluğunun sebebi eczaneler değil

    Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok

    Kredi ve kart borcu 1 trilyonu geçti

    Son 24 saatte 76 bin 341 vaka

    Sanayide kesinti krizi

    Akaryakıt istasyonları iflâsın eşiğinde

    İstanbul'a araç girişi başladı

    NATO Ukrayna'ya ek askeri güç gönderecek

    İran'dan ABD ile müzakere mesajı

    İstanbul Valisi yeni tedbirleri açıkladı

    Kar temizliğinin ardından İstanbul Havalimanı'na ilk uçak iniş yaptı

    İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın sabaha kadar durduruldu

    İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşım yeniden başladı

    Gazze zor günlerden geçiyor

    İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gece ev basma ayıbı artık bitsin
    Ahmet BATTAL

    Suçlu bir cumhurbaşkanı olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlar da, çocuklar da tehlikede!
    Genel

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fransız kolonisinde Japon arabalar
    Genel

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hikmet dersi: İktisat Risalesi
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’a uygun düğün mü dediniz?
    Genel

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.