"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Asgari ücret artmadan gıda zamları hızlandı

22 Aralık 2023, Cuma 17:00
Yeni asgarî ücret açıklanmadı, ama market fiyatlarındaki artış hızlanarak sürüyor.

306 üründe fahiş fiyat

Yeni asgarî ücretin ne kadar olacağı merak edilirken daha rakam açıklanmadan zincir marketlerde ürünlere peş peşe yeni zamlar gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor. Sadece İstanbul'da 306 ürünün fahiş fiyatlardan satışa sunulduğu tesbit edildi.

Yumurta, süt, peynir...

Marketlerde yapılan tesbitlerde, kolisi 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya çıktığı, bir litre sütün fiyatının 39 lirayı aştığı, etiketinde 37.5 lira yazan kesme şekerin kasada 39 liraya yükseldiği, tereyağı, peynir ve yoğurt fiyatlarına da yeni zamlar yapıldığı görüldü.

***

Asgarî ücret artmadan gıda zamları hızlandı

Türkiye asgarî ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgarî ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı.

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamadığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Sadece İstanbul’da 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi. İstanbul’da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.

Zam üstüne zam

Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı. Tereyağı fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise önceki gün zam yapıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi

***

Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İktidarın asgari ücrete yılda bir kez artış yapma kararını eleştiren Avşar, şunları söyledi:

“Asgari ücret artışındaki en önemli husus şu: Enflasyonu kontrol altına almak. Enflasyonu kontrol altına almadığın sürece bu artışlar hep enflasyon ve fiyat artışlarının, zamların altında kalacak. Bizim yaşadığımız enflasyon maliyetten kaynaklı. Bu maliyetleri kısmak için, maliyet enflasyonunun önüne geçmek için tarım ve hayvancılığa destek var mı? Bu bütçe sermayenin, yandaşın yanında; üreticinin, mavi yakalının, işçinin, emekçinin karşısında bir bütçedir. Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK’in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım.”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

    İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

    Asgari ücret artmadan gıda zamları hızlandı

    Hukuksuzluğa ve yoksulluğa mahkum oldu

    BM’ye açlık tepkisi

    Malezya’dan örnek tavır

    İsrail: Hasta tutukluları ‘kelepçeli ve gözleri bağlı’ tedavi edin

    Mevduat faizi yüzde 52’yi aştı

    Tenzil-i rütbe kararnamesi

    Meta Filistinin acısını sansürlüyor

    Enflasyon 10 yılda düşer

    Sudan'daki iç savaş doğuya yayılıyor

    İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 11 haftadır cuma namazını engelliyor

    İsrail basını: Golani Tugayı Gazze'den geçici olarak çekildi

    BMGK Gazze'yi dördüncü kez erteledi

    İlaç yokluğu dayanılmaz halde

    Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Gazze aşırı açlık çekiyor

    Perakende Yasası değiştirilmeli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’e ikinci hukuk dersi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî, Şeyh Said’i vazgeçirmeye çalıştı
    Osman ZENGİN

    Süleyman Demirel külliyesinde, Yeni Asya niye yok?
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih Telakkileri - Zuhur ve nüzul alametleri - 5
    Cevher İLHAN

    Ekonominin iflasının ilânı
    Faruk ÇAKIR

    Çöküşü durduralım
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?
    Risale-i Nur'dan

    Musibetlerin neticesi mükâfat-ı uhreviye
    İbrahim Aktaşcı

    Suya götürüp susuz getirmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.