Asgari ücret artmadan gıda zamları hızlandı

Yeni asgarî ücret açıklanmadı, ama market fiyatlarındaki artış hızlanarak sürüyor.

306 üründe fahiş fiyat

Yeni asgarî ücretin ne kadar olacağı merak edilirken daha rakam açıklanmadan zincir marketlerde ürünlere peş peşe yeni zamlar gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor. Sadece İstanbul'da 306 ürünün fahiş fiyatlardan satışa sunulduğu tesbit edildi.

Yumurta, süt, peynir...

Marketlerde yapılan tesbitlerde, kolisi 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya çıktığı, bir litre sütün fiyatının 39 lirayı aştığı, etiketinde 37.5 lira yazan kesme şekerin kasada 39 liraya yükseldiği, tereyağı, peynir ve yoğurt fiyatlarına da yeni zamlar yapıldığı görüldü.

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Asgarî ücret artmadan gıda zamları hızlandı

Türkiye asgarî ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgarî ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı.

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamadığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Sadece İstanbul’da 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi. İstanbul’da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.

Zam üstüne zam

Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı. Tereyağı fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise önceki gün zam yapıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi

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Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İktidarın asgari ücrete yılda bir kez artış yapma kararını eleştiren Avşar, şunları söyledi:

“Asgari ücret artışındaki en önemli husus şu: Enflasyonu kontrol altına almak. Enflasyonu kontrol altına almadığın sürece bu artışlar hep enflasyon ve fiyat artışlarının, zamların altında kalacak. Bizim yaşadığımız enflasyon maliyetten kaynaklı. Bu maliyetleri kısmak için, maliyet enflasyonunun önüne geçmek için tarım ve hayvancılığa destek var mı? Bu bütçe sermayenin, yandaşın yanında; üreticinin, mavi yakalının, işçinin, emekçinin karşısında bir bütçedir. Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK’in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım.”

Ankara - Anka