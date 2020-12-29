Asgarİ ücrette belediye farkı

2021 yılının net asgarî ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi, ancak muhalefet partilerine mensup belediyeler daha yüksek maaş vereceklerini açıkladılar. Asgarî ücreti 3 bin 100 TL’ye yükselttiklerini duyuran Ankara ve Adana büyükşehir belediyelerini çok sayıda il ve ilçe belediyesi izledi.

Birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye çalışanları için asgarî ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurmuştu. Daha önce de CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar belediyede asgarî ücretin 3 bin 100 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu.

İSTANBUL VE İZMİR’DE DE 3100 TL’YE YÜKSELTİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB’de asgarî ücreti 3100 TL yaptıklarını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yeni asgarî ücreti “Net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun” mesajı ile paylaştı. İYİ Partili Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna belediyede görev yapan bir işçinin ikramiye ve sosyal yardımlarla alacağı en düşük ortalama ücretin 3 bin 650 TL olacağını açıkladı.

BAZI İLÇELERDE 4 BİNİ AŞTI

Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgarî ücret 3100 lira oldu. Kırşehir Belediyesi de çalışanların maaşlarında yüzde 40’a varan bir iyileştirme yaptı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan imzaladığı toplu sözleşme ile asgarî ücretin ek ödemelerle 3 bin 650 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.