ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Tekstil sektöründe kriz: 'Zor bir dönemden geçiyoruz'

16 Ekim 2025, Perşembe 17:53
Perakende sektörü, üretimde yaşanan sıkıntılar yüzünden tehdit hissetmeye başladı. Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız” dedi.

Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

Artaş Holding, perakende sektöründe geçen 30 yılı, sektörün önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği “Perakendede 30 Yıl” etkinliği ile kutladı.

Etkinlik kapsamında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Alkaş & HAN Spaces Başkanı Avi Alkaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen panel ile hikâyelerini ve sektöre yönelik tespitlerini paylaştı. Süleyman Çetinsaya, “Bir AVM yapmak kolay değil artık. Perakendede maliyetler arttı. Mağaza dekorasyonu, içine ürün koymak kolay değil ama artık AVM yapmak da çok zor. Bizim AVM yapmamız da bundan sonra çok zor. Bundan sonra yolumuza mevcutları yenileyerek, dekore ederek, geliştirerek devam edeceğiz” dedi.

Zor bir dönemden geçiyoruz

Etkinlikte konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felâket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lâzım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor” şeklinde konuştu. 

Etkinlikte LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de yer aldı. Vahap Küçük, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hâle getirebiliriz? Maliyetleri nasıl daha iyi yönetebiliriz? sorularına odaklanmamız gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 146
