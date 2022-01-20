"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Bir yıldır et alamıyoruz

20 Ocak 2022, Perşembe 19:50
İğneden ipliğe yapılan zamlar, vatandaşın en temel tüketim ihtiyaçlarından olan ete de yansıdı. Ankaralı bir vatandaş Ahmet Küçük de bir yıldır et yemediğini söyledi.

İğneden ipliğe yapılan zamlar, vatandaşın en temel tüketim ihtiyaçlarından olan ete de yansıdı. Fiyatların yüksek olması sebebiyle et tüketimi düşerken, hayvan üreticileri de kasaplar da “Zarar ediyoruz” ifadeleriyle sektörün sorunlarını anlattı. Vatandaş ise etin yanına yaklaşamıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatına 10 lira zam yaptı. Büyükbaş hayvan kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarken etin perakende fiyatı 115 liraya kadar yükseldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, Türkiye’de et tüketimi azalıyor. Derneğin yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin et tüketimi 2019’da yıllık 48 kiloyken, 2020’de 28 kiloya düştü.

MALİYET YÜZDE 200 ARTTI

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, etin girdi maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 200 arttığını, sadece yemin son iki ay içerisinde 70 TL’den 210 çıktığını söylüyor. Besici Yakup Konan ise, “Yem maliyetlerimiz çok yükseldi. Mazot, yem, elektrik fiyatlarıyla ilgili bir hesaplama yapılmıyor. Sadece et fiyatları tüketiciye duyuruluyor. Elektrik, mazot, yem maliyetleri dikkate alınmazsa ileriki yıllarda daha zorluklar çekeceğiz. Bu da gıdaya yansıyacak” diyor.

VATANDAŞ: 1 YILDIR ET ALAMIYORUM 

Ankara’da bir kasap Namık Sarı ise “Bizi kazanıyor sanıyorlar, ama bir dükkânın giderleri, masrafları, işçisi… Bunlar az paralar değil” diyerek son dönemde elektriğe gelen zamlardan yakındı. İşin tüketici boyutunu ise Ankaralı bir vatandaş Ahmet Küçük noktayı koyuyor. Küçük, bir yıldır et yemediğini, son zamlardan haberi bile olmadığını belirterek şunları dile getirdi. “En son aldığımda etin kilosu 60-70 liraydı” diyen Küçük, yaşadığı durumu şöyle anlattı:  “Et alamıyorum ancak tavuk alıyorum. Bütçem yetmiyor. Benim aylığım yok. İnşaat işçisiyim. İnşaatta ne çalışırsan evin giderine ancak gidiyor. Gelirim giderim yok. Kirada oturuyorum. Bugün geliyoruz çocuklara yemek alalım diye, alamıyoruz. Ancak tavuk derisi…”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülakat değil, liyakat getirilmeli

    6 kişi kıt’a nüfusunun yarısından fazla servete sahip

    İslamiyet Almanya’nın bir parçasıdır

    Faturalar patladı

    Akaryakıttan ÖTV alınmasın

    Bir yıldır et alamıyoruz

    Soğuk havalarda kalplerimizi ısıtan merhamet haberi

    Uluslararası sağlık desteğinin kesildi: İdlib'de binlerce sivil mağdur!

    'İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışmasını pazartesi başlatacağız'

    3 ilde okullar yarın da tatil

    MB'den politika faizini sabit tutma kararı

    Avrupa Birliği'nden İsrail'e bir çağrı daha

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna sınırını geçerse katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir

    Tansiyon yükselmeye devam ediyor: 'Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur'

    İdlib'de şartlar daha da zorlaştı

    Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalıyor

    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıldı

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KYK yurtlarından cemaatlere
    Genel

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor
    Genel

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu intiharların sorumlusu kim?
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyada veya uykuda iman gider mi?
    Mikail YAPRAK

    İttihad, Yeni Asya ve Hekimoğlu İsmail
    Genel

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı
    Risale-i Nur'dan

    İmansızlık azap içinde azaptır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kim neye çalıştı ve neye çalışıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.