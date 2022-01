Bir yıldır et alamıyoruz

İğneden ipliğe yapılan zamlar, vatandaşın en temel tüketim ihtiyaçlarından olan ete de yansıdı. Ankaralı bir vatandaş Ahmet Küçük de bir yıldır et yemediğini söyledi.

İğneden ipliğe yapılan zamlar, vatandaşın en temel tüketim ihtiyaçlarından olan ete de yansıdı. Fiyatların yüksek olması sebebiyle et tüketimi düşerken, hayvan üreticileri de kasaplar da “Zarar ediyoruz” ifadeleriyle sektörün sorunlarını anlattı. Vatandaş ise etin yanına yaklaşamıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatına 10 lira zam yaptı. Büyükbaş hayvan kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarken etin perakende fiyatı 115 liraya kadar yükseldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, Türkiye’de et tüketimi azalıyor. Derneğin yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin et tüketimi 2019’da yıllık 48 kiloyken, 2020’de 28 kiloya düştü.

MALİYET YÜZDE 200 ARTTI

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, etin girdi maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 200 arttığını, sadece yemin son iki ay içerisinde 70 TL’den 210 çıktığını söylüyor. Besici Yakup Konan ise, “Yem maliyetlerimiz çok yükseldi. Mazot, yem, elektrik fiyatlarıyla ilgili bir hesaplama yapılmıyor. Sadece et fiyatları tüketiciye duyuruluyor. Elektrik, mazot, yem maliyetleri dikkate alınmazsa ileriki yıllarda daha zorluklar çekeceğiz. Bu da gıdaya yansıyacak” diyor.

VATANDAŞ: 1 YILDIR ET ALAMIYORUM

Ankara’da bir kasap Namık Sarı ise “Bizi kazanıyor sanıyorlar, ama bir dükkânın giderleri, masrafları, işçisi… Bunlar az paralar değil” diyerek son dönemde elektriğe gelen zamlardan yakındı. İşin tüketici boyutunu ise Ankaralı bir vatandaş Ahmet Küçük noktayı koyuyor. Küçük, bir yıldır et yemediğini, son zamlardan haberi bile olmadığını belirterek şunları dile getirdi. “En son aldığımda etin kilosu 60-70 liraydı” diyen Küçük, yaşadığı durumu şöyle anlattı: “Et alamıyorum ancak tavuk alıyorum. Bütçem yetmiyor. Benim aylığım yok. İnşaat işçisiyim. İnşaatta ne çalışırsan evin giderine ancak gidiyor. Gelirim giderim yok. Kirada oturuyorum. Bugün geliyoruz çocuklara yemek alalım diye, alamıyoruz. Ancak tavuk derisi…”

