Böyle bir yağma görülmedi

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Dr. Bilge Yılmaz, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun 1990’lardan beter olduğunu belirtti. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından katıldığı bir yayından kesit paylaştı.

Yılmaz paylaşımında, şunları söyledi: “İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanını seven tek bir kişi yok mu? Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı. Yaşadıklarımız 90’lardan beter. O zaman bir özel bankanın (İmarbank) dövize fahiş faiz verdiğini görmüştük. Bugün ise iktidarın ikbali ve saplantılı ekonomi politikaları nedeniyle KKM’de dolara %55 faiz veriliyor. Tarih böyle bir savrulma, böyle bir basiretsizlik, böyle bir yağma görmemiştir.” Ankara - Mehmet Kara

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