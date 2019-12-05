BTK, 11 farklı telefon ve telsizin satışını yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tesbit ederek satışını yasakladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tesbit etti. Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdİ.

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