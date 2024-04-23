Konut satışları durdu

Gayrimenkul satışları durma noktasına geldi. Ev almak isteyenler fahiş fiyatlardan ve kredi faiz oranlarından şikayet ediyor.

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konut kredilerindeki artışa dikkat çekti. Yeşiltaş, “Konut kredileri, 0.69’lardan 3’lerin üzeirne çıktı ki bugünkü konut kredilerini kullanmak imkansız.” diye konuştu. Artan fiyatlar ve krediler nedeniyle en durgun dönemlerinden birini yaşandığının altını çizen emlakçı Bedri Yılmaz ise, yaklaşık 6-7 aydır hiç göstermedikleri ev ilanları olduğunu belirterek, “Eskiden biz afiş astıktan sonra telefonlarımız susmazdı. Şimdi artık, yazılar camlarda solmaya başlıyor” dedi. Tablo karşısında yorum yapan bir vatandaş, “35 yıldır böylesini görmedim” diye ekledi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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