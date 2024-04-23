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23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor

23 Nisan 2024, Salı 00:12
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş köyünde büyükbaş hayvan üreticisi Ertuğrul Koç ile görüştü.

MEHMET KARA - ANKARA

Üretici Ertuğrul Koç ile büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarındaki artış ve üreticilerin yaşadıkları sorunları konuşan Gürer, 2023 yılı Kurban Bayramı’nda en yüksek büyükbaş hayvan fiyatı 80 bin TL iken, bu yıl büyükbaş kurbanlıkların en düşüğünün 110 bin TL’den başlayacağını belirti.

Kurban Bayramı yaklaştığı büyükbaş hayvanlarda kurbanlık satışları başladığını söyleyen Gürer, kurban fiyatları geçen yıla göre %100’e yakın artış göstermiş bulunuyor. Bir yıl içinde özellikle yemdeki artış, ahır giderleri, aşılar ve veteriner giderleri artış hayvan fiyatlarını katladı” dedi.

Kesimlik hayvan sayısının azaldığına dikkat çeken Gürer, “Bakım giderleri arttı. Hayvancılığın sürdürülmesi zorlaştı. Kurban fiyatlarına da artış yansıdı. Bu artıştan besici kazanamıyor. Hayvanı satıp yenisi almak istediğinde sattığı fiyata hayvan bulamıyor. Vatandaşta enflasyon karşısında geliri daralınca etten sonra kurbanlığın yanına emekli başta geliri düşen ancak bakmak için gelebiliyor. Kurban fiyatları, gerçek enflasyonu gösteriyor” diye konuştu.

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