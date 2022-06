AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ANORMAL ARTIŞIN HIZ KESMEDEN DEVAM ETMESİ, ŞEHİRLERARASI ULAŞIMI DA BÜYÜK BİR KRİZE SÜRÜKLEDİ.

HERKES ZORDA

Yaşananlar firmaları da, vatandaşı da zora soktu. Pek çok öğrenci memleketine gidemezken, 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş yol masrafı asgarî ücrete denk geldi. Otobüs firmaları için de durum vahim. Birçok firma kapanırken, bir o kadarı kontağı kapama noktasında.

ESNAFIN FERYADI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan: “Bu mazot zamlarıyla teker dönmez.” Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz: “Şoför esnafı olarak biz bu tekerleği çeviremez konuma geldik.”

***

Bu zamlarla teker dönmez

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Bu mazot zamlarıyla, eğer bu vaziyette gidersek teker dönmez, dönmeyecek” dedi.

Mazota peş peşe gelen zamlar şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarını yeni kararlar almaya zorluyor. Yaz aylarının başlamasına rağmen beklenen hareketliliğin görülmediği Bayrampaşa Büyük Otogarı’nda faaliyet gösteren otobüs firmalarının yöneticileri, çalışanları, şoförler dertli. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışın kendilerini çok zorlandığını söyledi. Özcan şöyle konuştu: “Mazota gelen zam belirsizleşmeye başladı, önümüzü görememeye başladık.”

Fiyatları söylemeye utanıyoruz

Fiyatları belirleyenin Ulaştırma Bakanlığı olduğunu söyleyen Özcan, “Firmalar yüksek fiyatla kesmeye başladılar. Şimdi de ceza yiyor otobüs firmaları. Eskiden bu tarihlerde sömestr tatili geldiği zaman ek seferler olurdu. 1700-1800 bu otogardan otobüs çıkardı. Ve bayram geldiği zaman da 2 bin 500- 2 bin 700’e ulaşırdı. Bugün şu otogardan bin 230 sefer çıkıyor. Yani bu mazot zamlarıyla, eğer bu vaziyette gidersek teker dönmez, dönmeyecek. Bir tek biz istemiyoruz. (…) Seferleri kıstılar, ikramları kıstılar. Biz de utanıyoruz yani. Biletler 600-650 lira Van’a dediğimiz zaman. Bütün öğrenciler memleketlerine gidemiyor. Utanıyoruz yani. Zam istemekten utanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok.”

Yolcular da mağdur oluyor

Peron sorumlusu Turay Arca şöyle konuştu: “Çok şükür pandemiden de iyi kötü çıktık ama bu zamlardan çıkamıyoruz. Şimdi artık zammı uyurken söylüyorlar. Bu tabii ki bizim çalışanlarımızı da etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Asgari ücrete çalışan insanlarız. Nereye kadar bir geçim sağlayacağız? Şu anda gerçekten arabalarımızı gönderemiyoruz. Çünkü 15 yolcusu oluyor, ‘Ben bu yolculuğa gidemem, git- gel 12 bin lira masraf edeceğim. Ben gidemem’ diyor. Bu sefer ne oluyor? Yolcularımızı mağdur bırakmak zorunda kalıyoruz. Zam yapılır tamam ama zammın da kendine göre bir şekli vardır. Adı üstünde uyurken zam mı olur? Sabah markete giriyorum 4 liraya gördüğüm şeyi yedi liraya alıyorum. Bu ne anlama geliyor? Gece operasyon yapılmış. Yani zam yapılmış.”

Bu meslek can çekişiyor

Otobüs sahibi Muhammet Fatih Onyıldız ise nesilerdir bu işi yaptıklarını ancak gelir yeterli olmadığı için otobüslerini satmayı düşündüklerini belirtti.

Onyıldız şunları söyledi: “Geçen aya göre bakmanıza gerek yok. Bundan 3 gün öncesine göre de bakabilirsiniz. Mazota yeni bir zam geldi. Mesela benim aracımın deposu 500 yüz litre, mazota 2 lira zam gelince otomatikman giderim bin bin lira artıyor. Her zamda giderim artıyor. (…) Benim babam otobüsçü, dedem otobüsçü, ben okul okudum Ege Üniversitesi’nden mezunum ama mecburen şu an babamın işine bakıyorum, Türkiye şartlarından dolayı. Babam bile diyor ki, ‘Bu meslek can çekişiyor’ yani. Biz bile bu yazıyı bitirip otobüsleri satıp başka meslek deneyeceğiz. Dede mesleği, baba mesleği ama bırakmayı düşünüyoruz. “

İstanbul - Anka