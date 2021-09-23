Çiftçi tarımdan kopuyor

HATAY MİLLETVEKİLİ İSMET TOKDEMİR, “ÇİFTÇİ SAHİPSİZ KALDIĞI İÇİN TARIMDAN KOPUYOR” DEDİ.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuru yapan çiftçilerin sayısı 2017’de 2 milyon 100 bin iken 2019’da 2 milyon 83 bine, 2020’de ise 1 milyon 803 bine düştüğünü belirterek, “Çiftçi sahipsiz kaldığı için tarımdan kopuyor” dedi. 2021 yılı rakamlarının yılsonunda açıklanacağı ancak sahadan iletilen bilgilere göre çiftçilerin sayısının 2021’de 1 milyon 500 binlere kadar gerilemiş olma riski ile karşı karşıya kalacağının görüldüğünü söyleyen Tokdemir, “Çiftçiden yana bir tarım politikasının olmaması, tarımsal desteklerin yetersizliği ve destek ödemelerin geç ödeniyor olması, ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlere ürettiği ürününü zararına satmak zorunda kalması kopuşu hızlandırıyor” dedi.

KOPUŞU ÖNLEYECEK PLÂNLARINIZ VAR MI?

İsmet Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Bakanlığınız olarak çiftçilerimizim tarımdan kopuşunu engelleyecek bir planınız var mıdır? Çiftçilerimizin mağduriyetlerini giderecek bir Tarımsal Üretim Planlamanız var mıdır? Tarımsal ithalat politikalarıyla üreticilerimizin ve çiftçilerimizin mağdur olmalarını engelleyecek çiftçilerimizi önceleyip, destekleyecek çiftçiden yana bir tarımsal ürünler ithalat rejimi için çalışmalarınız var mıdır?

Ankara - Recep Gören