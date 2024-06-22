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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı “ saatte 81 asgari ücret harcıyor

22 Haziran 2024, Cumartesi 20:27
Asgari ücretle çalışan işçiler ve asgari ücretin altında aylık alan emekliler kara kara yılı nasıl geçireceklerini düşünüyor.

Geniş toplum kesimleri geçim derdine düşmüşken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaptığı harcamalar ise her geçen gün artıyor. BirGün’ün haberine göre, Saray’ın harcaması saatte 81 asgari ücreti buldu. İktidar asgari ücrete ara zamma kapıları kapatırken Saray’ın israf harcamalarına son sürat devam edildi. Tasarruf paketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen kamuda tasarruf adımlarının atılmadığı bir kez daha görüldü. Saray’ın harcamaları Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 984 milyon TL’yi buldu. Geçen yılın aynı döneminde yapılan harcama 1 milyar 523 milyon TL tutarındaydı. Saray’ın harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227 arttı. Mayıs 2024’te yapılan harcama geçen yılın Ocak- Mayıs döneminde yapılan harcamanın da üzerine çıkarak 1 milyar 158 milyon TL oldu. 2024 yılında toplam bütçe ödeneği 12 milyar 283 milyon TL olarak belirlenen Saray’ın bütçesi, önceki yıllardan devreden veya aktarılan ödeneklerden de kaynaklı olarak toplam 15 milyar 953 milyon TL’ye çıktı. 

 

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    22.6.2024 20:44:27

    Ekonomiyi doğru zemine oturtacak babayiğidin ilk işi,ülke kaynaklarını hortumlayan,yandaşlarına halkı soydurtan iradeye dur diyerek buranın para akışını delikanlı gibi 2 yıl kesecek. Diyedek ki 22 senedir yediniz,içtiniz ve keyif çattınız.Amma o kadar berbat idarecilik sergilediniz ki size artık hakediş yok.

Risale-i Nur Külliyatı

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