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6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Devlet 235 milyar TL açık verdi

05 Ekim 2021, Salı 21:00
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 4,7 olarak gerçekleşirken, genel devlet açığı 235 milyar 256 milyon lira olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “devlet hesapları” verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı 2020 yılında 235 milyar 256 milyon lira tahmin edildi ve genel devlet açığının GSYH’ye oranı yüzde 4,7 oldu. Mahalli idareler alt sektörü geçen yıl fazla verirken, merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2020 yılında yüzde 39,8’e yükseldi.

Harcamaların GSYH içindeki payı arttı

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 810 milyar 867 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,9’a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,2 oldu. Değer olarak bütün ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, bütün alt kalemlerdeki artışlara bağlı olarak 2020’de 1 trilyon 274 milyar 701 milyon liraya yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2019’da yüzde 43,6 iken geçen yıl yüzde 47,4’e çıktı. Gelir ve servet üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24,3’e, net sosyal katkıların payı ise yüzde 28,1’e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

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