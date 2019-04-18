Dolar 6 ayın zirvesinde

Dolar/TL önceki gün yaşanan sert düşüş sonrası yeniden yukarı hareketlendi ve yaklaşık 6 ayın en yükseğini gördü.

Dolar/TL önceki gün 5.8290’ın üzerini test ettikten sonra dün 5.7100’a kadar geriledi. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve dün yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 5.85’i gördü. Bu 23 Ekim 2018’den beri en yüksek seviye oldu. Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına sebep olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısı, ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Çin’den gelen pozitif verilerle kur önceki gün sert gerilemişti. Önceki gün içinde 5.8501’i gören kur dün saat 11:10’da 5.8350 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL yüzde 1.20 primle 6.5840’dan işlem gördü. Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi de yüzde 1.35 düşüşle 96.880 puanda.

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