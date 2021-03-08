Dolar/TL 7.65’i aştı

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri olarak, dolar karşısında 7.65’i aştı.

Küresel satış baskısı, gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında yüzde 1.3-yüzde 1.8 arası kayıpla en çok TL, peso ve randı etkiledi. Kur geçen hafta 25 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 7.59’e yükseldikten cuma günü 7.5’in altına inse de dün sabah güne 7.5’in hemen üzerinde başlamıştı. Bu hafta iç piyasada işsizlik, cari açık ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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