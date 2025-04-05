Düşük vergi avantaj sağlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinde Türkiye’nin yüzde 10 ile en düşük vergi uygulanacak ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Gültepe, “Asya’da rakibimiz olan ülkelere bakınca bu durumu avantaj olarak görebiliriz ama bizim önce rekabetçiliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. ABD bizim en önemli ticaret ortaklarımızdan biri. İhracatta ikinci büyük pazarımız” ifadelerine yer verdi.

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Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi.

Bolat, böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiğini söyledi. Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 2,1 artışla 263,4 milyar dolara çıkarken; Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı. İthalat yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara çıkarken; mart ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 0,5 azalarak 7 milyar 267 milyon dolara geriledi.