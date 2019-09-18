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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

En çok Türkiye etkilenecek

18 Eylül 2019, Çarşamba 00:54
Petrol fiyatlarında gözlenen sert yükseliş dünyanın her bölgesini olumlu veya olumsuz etkileyecek. Türkiye ve Arjantin’in krizden en fazla etkilenen iki ülke olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına insansız hava araçlarıyla yapılan saldırının ardından dünya piyasaları karıştı. Petrol fiyatları Irak'ın Saddam yönetiminde Kuveyt'i işgal ettiği 1991 yılından bu yana en büyük yükselişini yaşadı. Brent petrolün varili 70 dolara yaklaştı.Financial Times gazetesi petrol fiyatlarından dünyanın hangi bölgesinin nasıl etkileneceğine ilişkin bir analiz hazırladı. Analize göre petrol fiyatlarının artmasından en fazla etkilenecek iki ülke ekonomik krizde boğuşan Türkiye ve Arjantin. Financial Times'ta yer alan analizde, ''Petrol fiyatlarının artışından en fazla kaybeden iki ülke Türkiye ve Arjantin olacak hali hazırda ekonomileri kırılgan. Bu iki ülke enflasyonda kısa süreli artışlarla mücadelede yetersiz kalıyorlar. Avrupa Birliği enflasyon yaratmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki her 10 euroluk yükseliş ülkede enflasyonu 0.3 puan yukarı çeker. Bu onlar için iyi olabilir. Petrol fiyatlarındaki her artış ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden 1970 yılındaki petrol krizinden beri petrol rezervleri tutuyorlar. 

'ABD kısa süreli fayda sağlayabilir'

Anlizde,''ABD ülkesinde enflasyon yaratmaya çalıştığı için fiyatların yükselmesi o kadar da kötü olmayabilir. Öte yandan dünyaya petrol de sattıkları için kısa süreli fayda bile sağlayabilirler. ‘Dünyanın fabrikası' Çin net petrol ithalatçısı ve ekonomisi petrolde yaşanan fiyat artışlarından ciddi etkilenecek. (Bugün Reuters'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan'dan ekim ayında Çin'e yapılacak petrol sevkiyatı 10 gün ertelendi)  Petrol fiyatlarındaki yükseliş genel olarak enflasyonu olumsuz etkiler. Fakat Merkez Bankacıları bunu kısa süreli bir fiyat hareketi olarak görüyor. ABD ve Avrupa Birliği enflasyon yaratmaya çalıştığı için kısa süreli fiyat artışı işlerine yarayabilir. Türkiye gibi enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışan ülkeler için durum daha zor olacak.'' denildi.

Goldman Sachs uyardı

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine cumartesi günü yapılan saldırıların ham petrol fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirildi. Saldırıların Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi.Ayrıca raporda, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı. Ankara - aa 

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Motorine bir zam daha

Motorinin litresine 7 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.35, Ankara'da 6.44, İzmir'de ise 6.47 liraya yükselecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine litre başına 7 kuruş zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı.Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.35 liraya, Ankara'da 6.44 liraya ve İzmir'de ise 6.47 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.Motorine en son 20 gün önce zam yapılmıştı. 

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Petrolde 28 yılın rekoru

Suudi Arabistan'ın iki tesisine yapılan saldırılar sonrası, petrol fiyatları 28 yılın en sert yükselişini yaşadı. Cumartesi günü Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya drone'larla gerçekleştirilen saldırılar Suudi Arabistan'ın petrol üretimini vurdu. Saldırılar nedeniyle günlük 5,7 milyon varil üretim kaybı yaşandı. Bu rakam ülkenin günlük üretiminin yarısından fazla, toplam petrol arzının da yüzde 6'sına denk geliyor.Petrol bu gelişmeyle yüzde 19,5 arttı, 71,95 dolara yükseldi. Petrolde 14 Ocak 1991'den beri böyle sert gün içi artış kaydedilmemişti. Suudi yetkililer, üretimin eski haline dönmesinin haftalar alacağını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.Petrol bu gelişmeyle birlikte 66 dolar seviyesinde seyrediyor. 

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