Her gün 352 esnaf kepenk kapatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından uygulanan sıkı para politikası, yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında esnafı zorlamaya devam ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Sicil Gazetesi verilerine göre, yılın ilk altı ayında 146 bin 439 yeni iş yeri sicile kaydolurken, 63 bin 392 esnaf faaliyetini sonlandırdı. Bu da Türkiye genelinde her gün ortalama 352 iş yerinin kapandığını ortaya koydu.

Nefes’in haberine göre, geçen yılın tamamında faaliyetini sonlandıran esnaf sayısı 120 bin 423 olmuştu. Böylece 2026’nın ilk altı ayında geçen yılki toplam kapanışların yüzde 53’üne ulaşıldı. Mevcut eğilimin sürmesi hâlinde yıl sonunda bu sayının geçen yılı aşması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde kapanan esnaf sayısı 56 bin 531 iken, bu yıl yüzde 12 artış yaşandı. Ayrıca ilk altı ayda 13 bin 172 esnaf mesleğini tamamen bıraktı.

Haber Merkezi