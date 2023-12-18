Ev fiyatlarında OECD birincisiyiz

Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları özellikle son yıllarda uçuşa geçti. Barınma sorunu her geçen gün artarken Türkiye’de artan konut fiyatları dünya ülkelerini geride bıraktı.

OECD verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda. OECD verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi Türkiye’de 505 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’yi, Konut Fiyat Endeksi raporunda; 174 puanla Macaristan, 170 puanla Litvanya, 167 puanla Slovenya ve 162 seviyesinden Polonya takip etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi ise verileri eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9’luk artış görüldü. Haber Merkezi

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