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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Kurbanlık satışları besiciyi de mennun etmedi

13 Mayıs 2025, Salı 15:48
Van’ın Çatak ilçesinde besicilik yapan Kadir Sarıbulak, artan girdi maliyetlerinden şikayet ederek Kurban Bayramında satış yapmalarının zor olduğunu belirtti.

Emekli maaşı ile kurban alınamıyor

 

Sarıbulak, “Çobanın fiyatı 100 bin olmuş. Samanın fiyatı 15 bin lira olmuş. Kurban Bayramı olsa ne olmasa adam alamıyor ki. Tüketici de alamıyor. Zaten geçen sene yine iyiydi. Gittikçe kötüye gidiyor” dedi.

Van’ın Çatak ilçesi Ağaçlık Mahallesi’nde besicilik yapan Kadir Sarıbulak, hayvancılık yapmanın her geçen zorlaştığını vurguladı.

Sarıbulak konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarım bu sene iyi gitmiyor. Hayvan satılmıyor. Çobanlar tutulmuyor. Çobanların fiyatı 100 bin lirayı aşmış. Şu an çoban bulamıyoruz. Yani bu gidişle çiftçilik bitiyor. Hayvan satılmıyor ki. Çoban tutuyorsun. Çobanın fiyatı 100 bin olmuş. Samanın fiyatı 15 bin lira olmuş. Kurban Bayramı olsa ne olmasa adam alamıyor ki. Tüketici de alamıyor.  Gittikçe kötüye gidiyor. Zaten hayvan satılmıyor, değeri düşmüş. Ne diyebiliriz artık? Bu gidişle daha beter olur. Zenginsen hak, hukuk adalet olur. Zengin değilsen hak, hukuk, adalet diye bir şey kalmış mı?” dedi.

ANKA

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