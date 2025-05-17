İktidarın yasal kumarla derdi yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanal kumar karşıtlığının algıdan ibaret olduğunu belirtti.

Babacan şunları söyledi: “‘Sanal kumarla mücadele ediyoruz’ diyorlar. Halbuki yasa dışıyla mücadele ediyorlar. Yasalla bir dertleri yok. Türkiye’nin dört bir yerinde cuma hutbesinde ‘Çok kötü alışkanlıktır’ diyor. ‘Sanal kumar, sanal bahis’ diyor. ‘Bunlar olmaması lazım’ diyor. ‘Dinimizin emri’ diyor Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı. Aynı Cumhurbaşkanlığı sanal kumarın oynatılmasıyla ilgili imzayı atmış. Bu adamlara sanal kumarı oynatıyor. Erdoğan’ın terminolojisiyle anlatayım. Faize nass var da, sanal kumara, kumara bahse, nass yok mu? İnanılır gibi değil. Hiçbir tutarlılık yok.” Ankara - Adnan Solmaz

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