Özel: Süreç şeffaf olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılanma, toplumsal uzlaşının hepsinin birden bir zeminde olabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Biz ilk günden beri diyoruz. Kanın durması, annelerin ağlamaması, Meclis’in muhatap olması, sürecin şeffaf yürümesi, şehit aileleri ve gazilerin de dışlanmayıp zor durumda bırakılmamaları şartıyla biz ‘Terörsüz Türkiye’de varız. Siz de tutuksuz yargılamada var olun. Türkiye’de tansiyon düşsün, borsa çıksın, bu milyar dolarlık rezervler boşu boşuna yanmasın. Daha çok kimse bu işlerden zarar görmesin. Bizim diyeceğimiz, söyleyeceğimiz bundan ibarettir.”