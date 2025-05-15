Üreticiler yaş çay alım fiyatına tepkili

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak açıklamasına tepki gösteren çay üreticisi Yakup Öz, “22 sene önce Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama bir simit-çay hesabını şimdi yapın bakalım. Bir kilo yaş çayla, simit ve çay alınmıyor, vatandaşa ne anlatıyorsunuz” dedi.

Çiftçilerimiz borçlanarak üretiyor Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy da üretici maliyetleri dikkate alınarak yeniden fiyat belirlenmesini istedi. Özsoy şunları söyledi: “Aksi takdirde çay üreticisi kazanmayacak. Çiftçi küçülüyor, sanayici büyüyor. Maalesef kaybeden çiftçi, çiftçi olmazsa sanayiciyi de olmaz. Lütfen fiyatı tekrar değerlendirin. Çiftçinin kazanacağı bir fiyat belirlensin.” AA

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