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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türkiye’de en düşük kira 10 bin TL oldu

15 Mayıs 2025, Perşembe 04:24
Nisan 2025 verileri, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında dikkat çeken bir eşiğin aşıldığını gösterdi.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan veriler, tüm illerde ortalama kiraların 10 bin TL’nin üzerine çıktığını ortaya koydu.

Verilere göre Türkiye genelinde ortalama kiralık daire bedeli 20 bin TL’ye ulaştı. 10 bin TL’nin altında kira bedelinin kalmadığı tabloda, Kilis, Muş ve Kars gibi şehirler en uygun fiyatların gözlendiği iller olarak öne çıktı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde kira bedelleri 20 bin TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kiralık konutlarda 10 bin TL’nin altında fiyat görülmemesi dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 08:58:12

    Ülke idarecisi AKP ve başı maalesef mirasyedi gibi ülkeyi talan ettiler.Covit döneminde ise haksızlıkları arşı alaya ulaştı.Çalışanalrın günlerini gasp ettirmekten ,ülkede artan enflasyona karşı kiraları kısıtlamakla iş yaptık sandılar.Halbuki milletine gereken iktisatlı idarecilik yapıp TÜİK rakamalrı ile oyanamdan zamları verseler sadece kiracı,malik ihtilafından dolayı 500'e yakın insanımızın canına kıyılmasına neden olmazdılar.Ülke yangın yeri gibi.Kiracılardan iniyetli olanalr diken üstünde,fırsatçı malikler ise yangından mal kaçırır ginbi navicdan zam bindirmede.ÜLKE BU HALE SAYENİZDE GELDİ EY EKONOMİST GEÇİNEN MÜFLİS.

Risale-i Nur Külliyatı

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