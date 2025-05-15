Türkiye’de en düşük kira 10 bin TL oldu

Nisan 2025 verileri, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında dikkat çeken bir eşiğin aşıldığını gösterdi.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan veriler, tüm illerde ortalama kiraların 10 bin TL’nin üzerine çıktığını ortaya koydu. Verilere göre Türkiye genelinde ortalama kiralık daire bedeli 20 bin TL’ye ulaştı. 10 bin TL’nin altında kira bedelinin kalmadığı tabloda, Kilis, Muş ve Kars gibi şehirler en uygun fiyatların gözlendiği iller olarak öne çıktı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde kira bedelleri 20 bin TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kiralık konutlarda 10 bin TL’nin altında fiyat görülmemesi dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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