Afyonkarahisar’da ekmeğe yüzde 40 zam

Afyonkarahisar’da 5 TL’den satılan 210 gramlık halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren fırında üretimi yapılan halk ekmeğe zam yapıldı. Buna göre, 5 TL’den satışı yapılan 210 gramlık ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL’den satılmaya başlandı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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