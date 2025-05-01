Fatura yine dar gelirliye kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile piyasalarda oluşan sarsıntı sonrası ekonomi yönetimi Şimşek programını sil baştan yaptı. Döviz talebini engellemek ve yabancı çıkışını azaltmak için yüksek faiz sürecine geri dönüldü. Ancak istenilen sonuç elde edilemedi.

Yabancı yatırımcının çıkışı sürerken vatandaşların ve şirketlerin döviz mevduatlarına yönelişi sürüyor. BirGün’ün haberine göre Merkez Bankası, dolarizasyonu durdurabilmek için 17 Nisan’da politika faizini 3,5 puan artırdı. Ancak bu artışın dolarizasyonun artışını durduramadığı gözleniyor. BDDK’nın 21 Nisan’a ilişkin verileri faiz artışından sonra da vatandaşların ve şirketlerin dövize yöneliminin devam ettiğini gösteriyor. Nitekim bankalardaki döviz mevduatları 21 Nisan itibariyle 224,2 milyar dolara yükseldi. Bu kapsamdaki gerçek kişilerin döviz mevduatı da 141,9 milyar dolar oldu. Haber Merkezi

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