Gıdada fiyat düşmesi için, tarım üretimi gelişmeli

MÜMSAD GENEL KOORDİNATÖRÜ EBRU AKDAĞ, TARIMDA FİYATLARIN ARTMASINI YAPISAL SEBEPLERE DAYANDIĞINI BELİRTİRKEN, “GIDA FİYATLARINDA İYİLEŞME İÇİN TARIMSAL ÜRETİM GELİŞMELİ, İTHAL HAMMADDE FİYATLARI DÜŞMELİ” DEDİ.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Küresel ısınma ve enerji krizinin üzerine pandeminin de eklenmesiyle daha da tetiklenen gıda enflasyonu, raf fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesine neden oluyor. Fiyat artışının ardında birbirini etkileyen çok sayıda unsur olduğunu belirten MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ’a göre fiyatların artması yapısal nedenlere dayanıyor. Ebru Akdağ, “Gıda fiyatlarında iyileşme için tarımsal üretim gelişmeli, ithal hammadde fiyatları düşmeli” diye konuşuyor. Enflasyondaki yükseliş ve özellikle gıda fiyatlarındaki artış, gözleri “gıda enflasyonuna” çevirdi. Uzmanlara göre fiyat artışlarını sadece tedarik zincirine indirgemek büyük resmi görmeyi engelliyor. “Konunun doğru bir şekilde ele alınabilmesi için bazı temel bilgilerin ve neden – sonuç ilişkilerinin ortaya koyulmasına ihtiyaç var” diyen Ebru Akdağ, “Gıda tarafında fiyatların artması yapısal nedenlere dayanıyor. Fiyatlarda iyileşme için öncelikle tarımsal üretim gelişmeli, ithal hammadde fiyatları düşmeli. Ayrıca gıda israfının önüne geçmemiz gerek” dedi.

İsrafı önlemek şart

Kısa vadede yeni bir şok dalgasına karşı, hali hazırda uygulanan ithal hammaddelerde vergi indirimi, üreticilerin desteklenmesi gibi âcil durum önlemlerinin devreye sokulabileceğini ifade eden Akdağ, uzun vadeli çözümler için ise farklı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu noktada özellikle gıda israfına dikkat çeken Akdağ, şöyle konuştu: “Ülkemizde çok ciddî bir gıda israfı var ve bunun neredeyse yarısının evlerde gerçekleştiği belirtiliyor. Toplamda üretilen meyve sebzenin ve ekmeğin yüzde 50’sinden fazlasının israf edildiği tahmin ediliyor. Burada çöpe giden sadece gıdanın kendisi değil o gıdayı üretmek için kullanılan su, zaman, enerji, emek de ziyan oluyor. Tüketiciler gıda enflas- yonundan ceplerini koruyabilmek için hanelerinde gerçekleşen gıda israfını engellemeye odaklanabilir.”

Tarımda üretİme odaklanmalı



Gıda enflasyonu ile kalıcı mücadelede hammadde üretimine odaklanmanın da kritik önem taşıdığını belirten Akdağ, Türkiye’nin bu konudaki avantajını kullanması gerektiğini söylerken, “Biz tarımsal üretim ve jeopolitik konumu açısından güçlü ve şanslı bir ülkeyiz. Gereken adımları atmamız durumunda başka ülkelere kıyasla daha avantajlıyız. Başta dışa bağımlı olduğumuz alanlar olmak üzere tarımsal üretimimizi arttırmayı hedeflemeli, ekilebilir arazilerden en verimli şekilde faydalanmalıyız. Tarımsal üretim teşviklerinin her başvurana değil, ilgili havzada, doğru ürünü üretecek olanlara verilmesiyle doğru tarımsal üretim haritamızın oluşturulması ve üretimin arttırılması hedeflenmelidir.” ifadelerini de kullandı.