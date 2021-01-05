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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Güneydoğu Anadolu'dan ihracat rekoru

05 Ocak 2021, Salı 19:23
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Aralıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla yapılan 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracatla, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmiştir." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Aralık 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki 2 bin 400 firma ve Gaziantep'te de 1716 firmanın geçen yıl aralık ayında aktif ihracat gerçekleştirdiğini, ihracatçı sayısı bakımından en yüksek aylık değere ulaştıklarını belirtti.

Aralık 2020'de Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,2'lik bir artışla 882 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Aralık ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla yapılan 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracatla bölge ihracatçıları, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirme başarısına erişmiştir. Toplam 193 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, ülke sayısı bakımından en yüksek aralık ayı değerine ulaşmıştır. Diğer taraftan 2020 yılında Gaziantep'ten yüzde 6,1'lik artışla 7 milyar 932 milyon 652 bin dolar, bölgeden ise yüzde 4,1'lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracatın kayda alındığı ifade edildi. Bu rakamla Gaziantep tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atmıştır. Hem 2020 yılı toplam ihracatı, hem de Aralık 2020 verilerine göre Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır. Pandeminin sebep olduğu ekonomik zorluklarla geçen 2020'ye rağmen bizlere başarı ve rekorlarla dolu bir yıl yaşattıkları için bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bizler her zorluktan güçlenerek çıkarız. İşte rakamlarımız bunu bir kez daha göstermiştir."

Kileci, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 40,5 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 15,7 payla ikinci, Amerika ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

AA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, ihracat rekoru
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