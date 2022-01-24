Hazır giyimde ihracat 14,8 milyar dolar

2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artış ile 14,8 milyar dolara ulaştı.

Verilere bakıldığında, ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek LifeStyle Türkiye 2022 Kadın Hazır Giyim Fuarı, Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir konumunda bulunuyor. Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından 6. kez düzenlenen fuar, aynı zamanda sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurt dışına ihracat yapacak firmalar için de büyük önem arz ediyor. Açıklanan verilere göre, Türkiye’den Almanya’ya yüzde 11,9 oranında artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, İspanya’ya yüzde 37,2’lik artışla 2 milyar dolarlık ve İngiltere’ye yüzde 23,2’lik artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Sektörün kapasite kullanım oranı ise 2021 yılının aynı ayında yüzde 80,97’e ulaştı. Ekonomi Servisi

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