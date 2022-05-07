Hiperenflasyona doğru gidiyoruz

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Türkiye’nin hiperenflasyona doğru gittiğine dikkat çekti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi başta olmak üzere birçok olumsuzluğu oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hareketi ise tabiri caizse ekonomiye darbe vurdu. Independent Türkçe’ye konuşan ekonomistler, yüksek enflasyon oranlarının hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığı görüşünü dile getirdi. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Türkiye’nin hiperenflasyona doğru gittiğini söyledi.

Vatandaşı yanıltıyorlar

Gerekli önlemlerin alınması için birçok defa çağrılarda bulunduğunu hatırlatan Babuşçu, “Ocakta minimum olarak ülkede enflasyonun yüzde 80’i geçeceğin, hatta yüzde 100’ler seviyesine ulaşabileceğine ilişkin defalarca uyarıda bulundum. Şimdi 100’ü geçecek rakamlara ulaşması çok büyük olasılık” dedi. İktisatçı Prof. Dr. Murat Birdal da Babuşçu ile benzer görüşte. En başından beri enflasyondaki tırmanışın beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Birdal, “Sadece burada Merkez Bankası ve hükümetin dile getirdiği beklentilerin vatandaşı yanılttığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rakamlara güven azalıyor

Yılın ilk yarısı bitmeden TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 70 dolayında olduğunu anımsatan Birdal, “Gerek ENAG’ın açıkladığı rakamlarla TÜİK’in rakamları arasındaki bu uçurumun büyümesi gerekse de yurtiçi ÜFE ile TÜFE arasındaki marjın büyümesi hem bir yandan rakamlara dönük güveni azaltıyor hem de üretici fiyatlarındaki artışın hala da tüketiciye yansıma boyutunu tam anlamıyla gerçekleşmediğini gösteriyor” dedi.

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Alım gücü çok düştü

İstanbul’da günler süren soğuk ve yağmurlu havadan sonra bugün yeniden güneş yüzünü gösterdi. İstanbul’un Anadolu yakasında kurulan Perşembe pazarı hınca hınç doluydu.

Ancak fiyatlar cep yakan cinsten olduğundan dolayı çoğunluk geçen sene bu zamanlarda olduğu gibi filesini tam olarak dolduramadan Erenköy’deki pazardan ayrıldı. 65 yaşındaki Sedef Kahvecioğlu da hayat pahalılığından yakınanlardan.

VOA Türkçe’nin haberine göre Kahvecioğlu, ‘‘Enflasyon gerçekten çok ciddi olarak ülkede hasar yaratıyor. Alım gücü çok düştü. Açıklanan enflasyonun neredeyse iki katı enflasyon hissediliyor. Ben bir emekliyim. Emekli maaşım 3100 lira. Hiçbir siyasetçi emekli olmadan bu parayı almadan bizi anlayamaz. Ay sonunu çocuklardan etraftan aldıklarımızla getiriyoruz. Eşim de emekli ben de emekliyim. Kiradayız ve gerçekten zorlanıyoruz.”