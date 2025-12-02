"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İflaslar çığ gibi büyüyor

02 Aralık 2025, Salı 17:07
Maliyet artışları, borcu döndürememe firmaları zora sokuyor.

Bu yılın 11 ayında konkordatoda kesin mühlet kararı alan firmaların yüzde 15’i, geçici mühlet kararı alanların ise yüzde 9’u iflas etti. Yani konkordato alan her 10 firmadan en az 1’i iflas bayrağını çekti. İflas eden firma sayısı bu yıl kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı. Nefes’in haberine göre, batık kredi miktarı 21 Kasım haftasında 541 milyar 326 milyon lirayı aşarken, başta inşaat ve tekstil hazır giyimde zora giren firmaların sayısı artıyor. Konkordatoda geçici mühlet alan firmaların sayısı son bir yılda yüzde 41 artışla Kasım 2025 itibarıyla 2 bin 535’e yükseldi. Son bir yılda konkordato alan firmalarından iflas edenlerin sayısı ise yüzde 50 artışla 217’ye yükseldi. Bu yılın ilk 11 ayında geçici mühlet kararı alan firma sayısı 2024’ün tamamından yüzde 32 daha fazla. İflas kararı verilen firma sayısı ise yüzde 39 daha fazla. 

