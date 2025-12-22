“İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”

Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, asgarî ücretin “istisnai” olmaktan çıkıp yaygın ücret haline geldiğini belirterek iktidarın bu yüzden “ciddi bir panik” yaşadığını söyledi.

Çelik, “geçinilebilir” bir asgarî ücretin en az 45-50 bin lira olması gerektiğini dile getirdi. Aziz Çelik, asgarî ücretin artık geniş kesimleri doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, “Asgarî ücretin yaygın ücret olmasından dolayı büyük bir beklenti haline geldi” dedi.

Çelik, vatandaşların enflasyona güvenmediğini ve açıklanacak rakamın geçim için yeterli olmayacağını düşündüğünü ifade etti. Sözcü’nün haberine göre, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun fiilen devre dışı kaldığını savunan Çelik, “Komisyon iki kere toplantı yaptı deniyor, ama herhangi bir yetkisi yok. Çünkü asgarî ücret komisyonda konuşulmuyor; hükümetten komisyona ücret geliyor ve imzalanıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi