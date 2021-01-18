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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

İşsizlik fonu işverene çalıştı

18 Ocak 2021, Pazartesi 21:15
CHP’li Veli Ağbaba, ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL yani yaklaşık 2,5 kat daha fazla fondan teşvik verildiğine dikkat çekti.

İşsizlik Sigorta Fonu’nun Aralık ayında 28 milyar TL azaldığını ve Fonun 2020 yılında amacı dışında kullanıldığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL yani yaklaşık 2,5 kat daha fazla fondan teşvik verildiğine dikkat çekti. 

FON İŞVERENLERE ÇALIŞTI

Ağbaba’nın yazılı açıklamasında, “2020 yılında işverenlere nakdi ücret desteğinin 2,5 katı kadar ödeme yapıldı. Nisan Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 Milyar TL fondan teşvik verildi. 8,3 Milyar TL işsizlik ödeneği ve 7 Milyar TL nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 Milyar TL yani işsize verilenden toplam 3 milyar TL daha fazla fondan para almış oldu. AKP iktidarı döneminde yıllardır İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildi. Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve arttırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı arttırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar TL teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı.” ifadelerini kullandı. 

İŞVERENE DESTEĞE RAĞMEN İSTİHDAM AZALDI

Ağbaba işverene destek olmasına rağmen istihdamın azaldığına dikkat çekerken, “2020 yılı Nisan ve Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL yani yaklaşık 2,5 kat daha fazla fondan teşvik verildi. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere daha fazla kaynak ayrılmasına rağmen ne istihdam arttı, ne de işsizlik azaldı; aksine istihdam geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı. Ayrıca resmî olarak işsizlerin sadece yüzde 5’i Fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildi.” dedi.

İŞSİZLERİN SADECE YÜZDE 5’İ YARARLANABİLDİ

Ağbaba, ayrıca, “Resmî işsiz sayısının bile 4 milyonun üzerinde bulunduğu Türkiye’de, birikimi İktidar tarafından hoyratça kullanılan İşsizlik Sigortası Fonundan geçen yıl Aralık ayında işsizlik ödeneği alan işsizlerin sayısı 207 bin 263 kişi olarak gerçekleşti. Resmî olarak işsizlerin sadece % 5’i işsizlik ödeneğinden yararlanabildi. Fonun işsize cimri davrandığını görüyoruz. Fondan işsizlik ödeneği olarak Aralık 2020 itibariyle işsizlere ise sadece 8,3 milyar TL verildi.” 

Ankara - anka

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