İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 71,40 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması: Temmuz 2024” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,40 arttı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,76 artarken, temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak, 66 bin 550 lira oldu.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Haber Merkezi