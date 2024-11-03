İTO: Ekim ayındaki artış yüzde 3,64

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2024 Ekim ayında yüzde 3,64 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 59,10 oldu. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 0,15, yıllık yüzde 43,07 olarak gerçekleşti. Geçen ay perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,90 artış göstermişti. TÜİK’in enflasyon oranı ise yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17, konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış gerçekleşti. İstanbul - Anka

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