Konut krizi mali krizin sonucu

Uzmanlar, konut krizinin, Türkiye’de uzun süredir yaşanmakta olan mali krizin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Tırmanan konut fiyatlarının ise, aşırı düşük tutulan resmi faiz oranlarının halka ödettiği bir bedel olduğuna dikkat çekiyor.

Konut fiyatlarındaki, ev kiralarındaki fahiş artış, yıllık olarak, TÜGEM’e göre yüzde 127, BETAM’a göre ise yüzde 134. (Karar Gaz. 10.05.2022) Kira artışları ise bu oranın da çok üstünde.

Kimileri bu durumdan günah keçisi yapılan “Suriyelileri” sorumlu tutsa da, gerçek sebep Merkez Bankası faizlerinin suni biçimde aşırı düşük tutulması olduğu ifade ediliyor. artıgerçek’in haberine göre, resmi faizlerin aşırı düşüklüğü sebebiyle piyasa faizlerinde yaşanan tırmanma, parasının değerini korumak isteyen vatandaşları da konut almaya sevk ediyor.

Mevduatta tutulan TL eridiği için, bu durum konuta olan talebi artırıyor. Benzer bir durum otomobil piyasası için de geçerli. Böylece konut ve otomotiv fiyatlarında suni bir artış ortaya çıkıyor. Diğer yandan, döviz finansmanı açığından dolayı, konut satışı karşılığında vatandaşlık verilmesi uygulaması da konut fiyatlarını yukarı çeken bir diğer etken olarak göze çarpıyor. Ukrayna Savaşı ile birlikte, hem Rus hem de Ukrayna vatandaşlarının 400 bin dolarlık konut arayışı da bunda rol oynuyor. Yine, döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyondaki artış inşaat maliyetlerini yıllık yüzde 101 artırarak, birinci el konut fiyatlarını da yükseltiyor. (TÜİK)

Sonuç olarak

Neticede, konut krizi, Türkiye’de uzun süredir yaşanmakta olan mali krizin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Tırmanan konut fiyatları, aşırı düşük tutulan resmi faiz oranlarının halka ödettiği bir bedel ve faizin dönüşmüş biçimi olan konut kiralarındaki artış, piyasa faizlerindeki yükselişin bir sonucuolduğuna dikkat çekiliyor.