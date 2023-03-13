Küçük evlere talep 10 kat arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem nedeniyle yeniden ‘küçük ev’ konseptine ilginin arttığı görüldü.

Deprem sonrası anlayışlar değişti Koronavirüs salgınının etkisi azaltmasıyla ‘Tiny house’ tipi evlere ilgi azaldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem nedeniyle yeniden ‘küçük ev’ konseptine ilgi yeniden arttı. Kahramanmaraş depreminin ardından ise tiny house’lar yeniden önemli bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Beklenen İstanbul depremi talebi tetikledi, üreticilere sipariş yağmaya başladı. Tiny house markası Vagoon House’un kurucusu Cem Demirer, “İstanbul showroom’umuza hafta sonları 7-8 kişi gelirdi, geçtiğimiz hafta sonu 200 kişi geldi. 1 aylık süreçte talepte 10 kata varan artış var. Tiny house alan kişilerin kimi bizim istasyon alanlarında kurulum yapıyor, kimi de Kocaeli civarından arsa-tarla alıyor” dedi. Haber Merkezi

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