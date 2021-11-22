Malzeme fiyatları 3 ayda 3 kat arttı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dertlerini anlatan esnaflar “Malzeme fiyatlarının sürekli arttığını ve günlük olarak değiştiğini anlatıp, satış yapamadan fiyat değişiyor. Sattığımızı aynı fiyatla alamayınca ne yapacağımızı da bilemez haldeyiz” dediler.

Esnaf ziyaretiyle ilgili izlenimlerini anlatan Gürer, çoğu dükkânda işyeri açık iken ışıkların kapalı olduğunu ve işyerinde makine sesi çok yerde duymadığını söyledi. Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan marangoz ustası, malzeme fiyatlarının son birkaç ay içinde 3 kat arttığını söyledi. Yaz döneminde 2.5-3 lira civarında olan menteşe fiyatının bugün 8 liraya kadar çıktığını anlatan usta, “Sunta 400 lira oldu. Yazın 80 liraya aldığımız malzeme fiyatı şimdi 130 liraya kadar çıktı. Geçen yıl 1300 liraya yaptığımız TV ünitesini bugün 2 bin 500 liraya yapmaz zorunda kaldık. Böyle olunca da talep düştü” dedi. Müşteriye ölçü almaya giderken, işi yaptırmaktan vazgeçmesin diye önünü ilikleyerek gittiğini anlatan marangoz ustası, “Müşteri usta, usta ise müşteri durumuna geldi. Fiyatları duyan iş yaptırmıyor. Buna bir önlem alınmalı, her şey Dolara endekslendi. Bu kadar olmaz!” ifadelerini kullandı. Recep Gören - Ankara

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