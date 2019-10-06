Memur ve işçi zammına YEP tırpanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yapılan değişiklikle, milyonlarca asgarî ücretli ile kamuda çalışan işçi ve memur maaş zamlarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılmasının önü açıldı.

Enflasyon “düştü” zamlar sürüyor

Zam ve vergi programı

2020, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanması düşünülen yeni sistem önce asgarî ücretlilerin zammını vuracak. Emekli ve çalışanları daha düşük zamma mahkûm edecek olan sistemden daha sonra sırasıyla kamuda çalışan işçiler ile memur ve memur emeklileri olumsuz etkilenecek.

Kamuda örgütlü işçi ve memur sendikalarının pazarlık masasına oturmalarının anlamı kalmayacak. Geçen yıl açıklanan YEP’te enflasyonla mücadele amacıyla, sadece kamu zamlarının hedef enflasyona göre yapılacağı belirtilmiş, personel maaşları bunun dışında tutulmuştu.

Sözcü’nün haberine göre geçen yılki YEP’te bu kural, “Kamunun fiyat belirleme ve yönlendirme politikasına tabi belirli (personel dışında) alanlarda geçmiş enflasyon verisi yerine YEP’te yer alan enflasyon hedefleri dikkate alınacaktır” şeklinde yer almıştı.

Bu yıl açıklanan ve önümüzdeki üç yılı kapsayan yeni YEP’te ise “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak, böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacaktır” denilerek ücretlere yönelik hedef enflasyon istisnası kaldırılmış oldu.

