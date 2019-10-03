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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Enflasyon “düştü” zamlar sürüyor

03 Ekim 2019, Perşembe 17:27
Ekonomistler, akademisyenler ve siyasetçiler TÜİK’in açıkladığı tek haneye inen enflasyonu inandırıcı bulmadı. Özellikle akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe art arda zam gelirken, enflasyonun tek haneye düşmesinin kalıcı olması beklenmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 arttı. Böylece enflasyon Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. TÜİK’in yüzde 9.26 olarak açıkladığı tek haneye düşen enflasyon verisi inandırıcı bulunmadı ve uzmanlara fiyatlar artarken enflasyon nasıl düşüyor? sorusunu sordurdu. Fiyatlar artarken, özellikle akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe art arda zam gelirken, enflasyonun tek haneye düşmesinin kalıcı olmayacağı belirtiliyor. Ekonomist Mustafa Sönmez, “Beklediğimiz gibi, TÜFE yüzde 1’e yakın arttı. Geçen yılın Eylül ayının yüksek TÜFE’si sebebiyle, yıllık TÜFE 9.26 olarak tek haneye indi. Ekimde de aynı şey olacaktır. Ama kasımdan sonra yine çift haneli enflasyon görünür ve yıllığı yüzde 12’den az olmaz. YEP de bunu söylüyor zaten” diyerek, şöyle devam etti: “Bugün yüzde 9,3 yıl sonunda yüzde 12 olacak TÜFE ile kimse teselli bulmasın. 

Emsal hangi ülkede yüzde 3-4’ün üstünde enflasyon var. Bu haliyle bile Türkiye devasa enflasyon sorunu olan bir ülke. Züğürt tesellisi ile avunmayın.”

TEK HANEYE NASIL İNDİ?

Berlin School of Economics and Law’dan Doç. Dr. Ümit Akçay, “Enflasyon düştü, fiyatlar artmaya devam ediyor” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Veysel Ulusoy da, yine fiyatlar artarken enflasyonun nasıl tek haneye indiğine bir örnek vererek, “Enflasyon yüzde 62 düştü, fiyatlar yüzde 9.26 arttı” dedi. Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Başlevent de, verilere işaret ederek, “Enflasyonla topyekûn mücadele’nin zaferi” dedi.

Etiketler: enflasyon
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