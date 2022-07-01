Milletvekili maaşına yüzde 40 zam

Milletvekillerinin maaşı temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.

Eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması, bu kapsamda emekli milletvekillerinin maaşlarında da yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılması öngörülmüştü.

Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek. Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi