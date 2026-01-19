Motorine yine zam

Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Benzin, mazot, otoban... Özellikle Cenova akaryakıt piyasasındaki son değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki pompa fiyatlarında yeni bir artışa neden oldu. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, dizel araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol fiyatları ve uluslararası piyasalardaki işlenmiş ürün fiyatlarındaki artış, tabelaları bir kez daha değiştirecek. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1 TL 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Haber Merkezi

