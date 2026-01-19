"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Motorine yine zam

19 Ocak 2026, Pazartesi 14:54
Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Özellikle Cenova akaryakıt piyasasındaki son değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki pompa fiyatlarında yeni bir artışa neden oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, dizel araç sahiplerini üzecek haber geldi.

Brent petrol fiyatları ve uluslararası piyasalardaki işlenmiş ürün fiyatlarındaki artış, tabelaları bir kez daha değiştirecek.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1 TL 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. 

Haber Merkezi

  • İbrahim

    20.01.2026 07:56:34

    Bu ülkede akaryakıt fiyatları düşmedikçe piyasa düzelmez çay kaşığı ile verip kepçe ile alırlar

  • Nazım

    20.01.2026 04:08:37

    Zaten o güce sahip değilsiniz. Atıp tutması kolay.

  • Murat

    20.01.2026 02:17:05

    Akaryakıta bir gün indirim 2.gün zam yapılıyor. En ufak bir döviz yada rafineri fiyatındaki dalgalanmada hemen zamir yapıştırıyorlar, ama brent petrol son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve her gün değer kaybettiğinde pompala indirim bu kadar çok yansımadı. Hani Türkiye de çıkan petrolü rafineriler almıyor diye reklam yapanlar zamları niye peş peşe yapıyor. Hep vatandaşa yüklenileceğine birazda petrol şirketleri az kar yapsın.

  • Orhan Aksu

    19.01.2026 23:53:10

    Motorin zammı benzin gibi değil Tum hayati ürünlere zam gelmesine sebep oluyor akp'nin beğenmediği eski hukumetler motorinin fiyatını benzin fiyatının yarısı olarak uygulardı Hatta bir dönem ticari taksiler araç motorlarını dizelle değiştiriyordu Bir iktidar 24 yıl iktidar olurda hiç mi bir şey öğrenmez bu nasıl bir cehalet

  • Murat

    19.01.2026 23:04:39

    Adem kardes sonuna kadar katılıyorum sana. İndirimleri görmüyorlar, zam gelince DEV ZAM oluyor ismi. Küresel ise bizdede olması normal...

  • Enes

    19.01.2026 22:59:19

    Brent petrol 59/60 bareminde gidip geliyor arttığı falan yok

  • Adem

    19.01.2026 15:26:06

    Akaryakıt artınca hemen bindirim, düşünce sağıra yatma. Hakkımız haram olsun.

