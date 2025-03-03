İSTANBUL PLANLAMA AJANSI BAŞKANI DOÇ. DR. BUĞRA GÖKCE, İSLÂM ÜLKELERİNDE GIDA FİYATLARININ EN FAZLA TÜRKİYE'DE ARTTIĞINI BELİRTEREK, "BU RAMAZAN MUTFAKTA YANGIN VAR" DEDİ.

ENFLASYONUN EN YÜKSEK OLDUĞU 5’İNCİ ÜLKE

İslâm ülkelerinde gıda fiyatları en fazla Türkiye'de arttı. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5'inci ülke Türkiye. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor. Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12" dedi.

FİYATLAR 24 KAT, GIDA FİYATLARI İSE 35 KAT ARTTI

Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12. Türkiye'deki gıda enflasyonu ise ağır saldırı altındaki Filistin'den bile daha yüksek. İran'da yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,3 olurken, Suudi Arabistan'da sadece yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 24 kat, gıda fiyatlarıysa 35 kat arttı.

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Bizi buraya mahkum edenler utansın

Ramazan ayı boyunca ücretsiz yemek verecek olan İBB şehir lokantaları önünde iftarda yine uzun kuyruklar oluştu.

Bir vatandaş, “Emekliyiz, paramız yetmiyor. Ramazan alışverişini yapamadım. Beni buraya mahkum edenler utansın. Ben buraya keyfimden gelmedim” diye konuştu.

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Mutfakta yangın var

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, “Bu Ramazan mutfakta yangın var. İslam ülkelerinde gıda fiyatları en fazla Türkiye’de arttı” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslâm ülkelerinde gıda fiyatları en fazla Türkiye’de arttığını belirtti. “Bu Ramazan muftakta yangın var” diyen Gökçe, şu verileri paylaştı: “Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5’inci ülke Türkiye. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor. Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12. Türkiye’deki gıda enflasyonu ise ağır saldırı altındaki Filistin’den bile daha yüksek. İsrail’in başlattığı saldırılar sebebiyle Filistin’de gıda enflasyonu 2024 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 121’e çıkarken, 2025 yılı Ocak ayında yıllık gıda enflasyon yüzde 21,86’ya düştü. Aynı dönemde Türkiye’de gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 41,76 olarak gerçekleşti.”

Ramazan ayını bile endişe içerisinde yaşıyoruz



Gökçe şu şekilde devam etti: “Bu Ramazan gıda fiyatları açısından en çok yoksullaşanlar bizim halkımız oldu. TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 24 kat, gıda fiyatlarıysa 35 kat arttı. Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirlileri ve çalışanları daha fazla etkiliyor. En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 36,6.

En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı sadece yüzde 14,5. Yani emekliler, çalışanlar, dar gelirliler gıda harcaması yaptıktan sonra başka harcama kalemlerine daha az oranda para ayırabiliyor. Yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle bu Ramazan’da vatandaşın mutfağında yangın var. İftar sofraları geçen yıllara göre küçülüyor, halkımız Ramazan ayını bile endişe içerisinde yaşıyor.”

Ankara - Anka

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Bizi buraya mahkum edenler utansın

Ramazan ayı boyunca ücretsiz yemek verecek olan kent lokantaları önünde ilk iftarda yine uzun kuyruklar oluştu. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Bir vatandaş, “Emekliyiz, paramız yetmiyor. Açız. Enflasyon yüzde 100, emekliye verdiği 2 bin lira. Emekliler yaşamasın ölsün istiyorlar. Emekliye gelince bir şey yok. Üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Ramazan alışverişini yapamadım. Hiçbir şey alamadım. Maaşım yetmiyor. İstanbul’da 14 bin lirayla geçinilir mi? Kendileri hamuduyla götürüyorlar, emekliye bir şey yok. Emekliler sürünsün istiyorlar” derken; başka bir vatandaş ise “Beni buraya mahkum edenler utansın. Ben buraya keyfimden gelmedim. Allah razı olsun. Var ki buraya geldim” diye konuştu.

İstanbul - Anka