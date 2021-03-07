Ne oldu da dolar 7.5’in üzerine çıktı?

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Türkiye’de doların TL karşısında 7,5 lirayı aşmasını Independent Türkçe’ye anlattı.

Arzova, “Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış, Türkiye’nin yüksek cari açık riskini arttırıyor. Turizmin nasıl gelişeceğinin bilinmemesi ve TCMB negatif rezervi konusu, yüksek cari açık ihtimali ile beraber değerlendirilince Türkiye’nin önemli bir riski olarak ortada duruyor. Öte yandan içerideki siyasî tartışmalar, harcamaları arttıracak “Çılgın Proje” ihtimali, Türkiye’nin diğer ülkelere göre kırılganlığını daha da artırıyor. Enflasyonun hızla gelmesi ihtimali ve tahvil faizlerindeki kalıcı yükseliş ihtimali, bizim gibi ülkeler açısından zaten başlı başına bir risk iken, Türkiye’nin yüksek enflasyonla mücadelesinin devam ediyor olması, bu konuyu bizim açımızdan daha da önemli hâle getiriyor” ifadelerini kullandı.