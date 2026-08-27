Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Helâk ettiğimiz beldelerden hiçbirinin halkı, istedikleri mu’cizeyi getiren peygamberlerine iman etmemişlerdi. Enbiyâ Suresi: 6 HADİS: Birlikte yemek yiyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişininki üç ve dört kişiye yeter. Birlikte yiyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bereket cemaattedir. Camiü’s-Sağir, No: 3038, No: 3040

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