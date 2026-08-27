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27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

27 Ağustos 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Helâk ettiğimiz beldelerden hiçbirinin halkı, istedikleri mu’cizeyi getiren peygamberlerine iman etmemişlerdi.

Enbiyâ Suresi: 6

HADİS:

Birlikte yemek yiyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişininki üç ve dört kişiye yeter. Birlikte yiyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bereket cemaattedir.

Camiü’s-Sağir, No: 3038, No: 3040

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