Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غدّار سياستدن گلن داخلده‌كى طرفگيرانه فكريله، كندى طرفنه شيطان يارديم ايتسه رحمت اوقوته‌جق، مخالفنه مَلك يارديم ايتسه لعنت ايده‌جك گبى حادثاتلر گورونويور. Nurdan Katreler Gaddar siyasetten gelen dâhildeki tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lânet edecek gibi hâdisatlar görünüyor. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 503

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